СМИ: покупатели подержанных Switch 2 рискуют получить «окирпиченную» консоль

Один из пользователей Reddit рассказал, что купил Switch 2 со скидкой $ 50 в Walmart, но при включении получил ошибку 2124−4508. Это означает, что устройство навсегда отключено от интернета и сервисов Nintendo. Без доступа к сети многие игры нельзя запустить или обновить, поэтому такая консоль становится практически бесполезной.

По данным службы поддержки Nintendo, блокировка связана с нарушением пользовательского соглашения — например, из-за использования флеш-карт MIG Switch, которые позволяют запускать нелегальные копии игр. Проблема касается самой консоли, а не аккаунта, поэтому даже сброс настроек не помогает.

Хотя в этом случае покупатель смог вернуть деньги, другим может не повезти. Особенно сейчас, когда новые Switch 2 трудно достать, и многие обращают внимание на вторичный рынок.