СМИ: разработчикам игр не нравилась «слабость» Nintendo Switch

Еще одной серьезной проблемой стала графика. В то время как игры для PlayStation 5 и Xbox Series X работают в разрешении 1440p или 4K, многие игры для Switch едва достигают 720p в доке и 540p в портативном режиме. Ограниченный объем оперативной памяти консоли в 4 ГБ (вдвое меньше, чем у PS4 и Xbox One) вынуждал разработчиков сильно сжимать игровые текстуры, чтобы избежать сбоев. Даже игровые картриджи были проблемой — они имели низкую скорость чтения и ограниченный объем памяти, что часто требовало дополнительной загрузки.

Несмотря на все эти трудности, разработчики остаются верны платформе. Их главное пожелание к грядущей Switch 2? Улучшенное аппаратное обеспечение по всем параметрам. По мере того как новые игры становятся все более требовательными, нынешняя Switch все больше отстает.