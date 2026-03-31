СМИ: Sony выпустит доступные игровые наушники открытого типа Inzone H6 Air

Опубликовано 31 марта 2026, 18:43
СМИ: Sony выпустит доступные игровые наушники открытого типа Inzone H6 AirНовый подход
Sony, похоже, расширит линейку игровых устройств Inzone, выпустив более доступные наушники. Условные Inzone H6 Air с открытой конструкцией станут более простой альтернативой дорогим версиям.
«Открытые» наушники не изолируют звук, делая его более «просторным» и «естественным». Однако чаще всего такие модели стоят дорого.
СМИ пишут, что Sony представит новинку уже 14 апреля, а продажи начнутся вскоре после этого. Предполагаемая цена составит около $199.
Чтобы снизить стоимость, компания, вероятно, пойдет на некоторые упрощения. Например, наушники могут работать только через провод.