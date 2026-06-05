СМИ: в Британии запретят детям до 16 лет общаться с незнакомцами в играх

Пока это только предложение. Правительство изучает, как «ужесточить правила для соцсетей и игр, чтобы защитить детей». Как пишут СМИ, Британия может «взять пример с Австралии». Там не запрещают сами игры, но детям до 16 лет нельзя пользоваться Twitch.

Если британский закон примут, под ограничения попадут игры с чатами и возможностью играть в команде с кем угодно — начиная от Fortnite и заканчивая Minecraft (про 18+ игры, вроде Call of Duty, и так понятно).