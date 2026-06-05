СМИ: в Британии запретят детям до 16 лет общаться с незнакомцами в играх

Опубликовано 05 июня 2026, 14:511 мин.
СМИ: в Британии запретят детям до 16 лет общаться с незнакомцами в играхА ответственность какая?
Власти Великобритании рассматривают новый закон. Там хотят запретить подросткам младше 16 лет переписываться и общаться в онлайн-играх с теми, кого они не знают в реальной жизни. СМИ ссылаются на заявление министра кибербезопасности страны Канишка Нараян.
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Пока это только предложение. Правительство изучает, как «ужесточить правила для соцсетей и игр, чтобы защитить детей». Как пишут СМИ, Британия может «взять пример с Австралии». Там не запрещают сами игры, но детям до 16 лет нельзя пользоваться Twitch.
Если британский закон примут, под ограничения попадут игры с чатами и возможностью играть в команде с кем угодно — начиная от Fortnite и заканчивая Minecraft (про 18+ игры, вроде Call of Duty, и так понятно).
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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