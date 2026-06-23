СМИ: за 16-летнюю Call Duty: Black Ops и Black Ops 2 для PlayStation 5 придётся отдать $ 80

Недавно в Treyarch подтвердили выход портов на PlayStation 5. И хоть цены касаются ПК- и Xbox-версий, ту же логику можно перенести на консоль Sony. Так, цены выглядят следующим образом: каждая базовая игра — по 40 долларов, отдельные пакеты дополнений (их по четыре на каждую игру) — по 10 долларов, а сезонные абонементы — по 30 долларов.

Игроки не получат ни улучшенной графики, ни новых текстур, ни повышенной частоты кадров или более быстрых серверов.

Технически это будут те же самые игры, что выходили на PlayStation 3.