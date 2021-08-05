Snapdragon 888 оказался не способен стабильно "тянуть" игры в разрешении 1440p на смартфоне

Genshin Impact показала несколько отличные результаты. AVG здесь упала с 57 до 43. Батарея тоже разогрелась достаточно сильно - до 50 градусов.

А в PUBG из-за ограничений ОС Android и невозможности изменения старых настроек никакого троттлинга нет.

World of Tanks идёт довольно хорошо, троттлинга тоже особо нет. Как заметил блогер, эта игра достаточно лёгкая для такого чипа. Хотя ещё Станиславу показалось, что корпус нагрелся здесь сильнее всего.