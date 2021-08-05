Snapdragon 888 оказался не способен стабильно "тянуть" игры в разрешении 1440p на смартфоне

Snapdragon 888 оказался не способен стабильно "тянуть" игры в разрешении 1440p на смартфонеНо ожидать этого, видимо, стоило
В Shadowgun Legens троттлинга особо нет. Но графика при игре вовсе не идеальна. В то же время уровень нагрева смартфона не был критическим, то есть игра через 40 минут всё так же продолжалась и Станислав не “вылетел” из неё.
Genshin Impact показала несколько отличные результаты. AVG здесь упала с 57 до 43. Батарея тоже разогрелась достаточно сильно - до 50 градусов.
А в PUBG из-за ограничений ОС Android и невозможности изменения старых настроек никакого троттлинга нет.
World of Tanks идёт довольно хорошо, троттлинга тоже особо нет. Как заметил блогер, эта игра достаточно лёгкая для такого чипа. Хотя ещё Станиславу показалось, что корпус нагрелся здесь сильнее всего.
Особая ситуация с GRID. При запуске игры в стандартном режиме тоже запускается хорошо. Троттлинг отсутствует. А вот при разрешении 1440p картина совершенно иная. Хотя в этом нет ничего удивительного, заметил эксперт.