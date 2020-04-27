Со скидками распродают лучшие хиты для PlayStation

Согласно пресс-релизу PlayStation Россия, распродажа продлится до 10 мая. Игры со скидками можно будет приобрести в онлайн-магазинах партнёров бренда, в том числе DNS, Эльдорадо, М.Видео, Республика игр, Ситилинк, Технопарк, Beru.ru, Ozon.ru, Wildberries и др.

В зависимости от магазина акция будет иметь следующий вид:

покупка любой игры со скидкой 25%;

покупка одного хита со скидкой 20% и покупка сразу двух игр с скидкой 40% на каждую.

В распродаже участвуют популярные игры для PlayStation 4: «Человек-Паук», God of War, Death Stranding, Nioh 2, «Жизнь после» и др.