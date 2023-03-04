Соавтор синего "Ежа Соника" признал себя виновным в мошенничестве

Соавтор ежа Соника признался в нарушении японского финансового законодательства. Он купил акции игровой студии Aiming до того, как стало известно о ее совместной работе со Square Enix над игрой Dragon Quest Tact. Нака признался, что после продажи своих инвестиций он получил прибыль в размере более 20 миллионов иен (около 11 100 887 рублей).

Два других бывших сотрудника Square Enix также были арестованы за покупку акций Aiming с использованием инсайдерской информации. Square Enix заявила, что сотрудничает со следователями и уже создала систему, предотвращающую инсайдерскую торговлю