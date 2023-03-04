Игры
11:16, 04 марта 2023
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Соавтор синего "Ежа Соника" признал себя виновным в мошенничестве

Заработав на этом в иенах около 11 100 887 рублей

Юдзи Нака, соавтор легендарной игровой серии Sonic the Hedgehog, признал себя виновным в обвинениях в инсайдерской торговле, выдвинутых осенью прошлого года. Благодаря этой схеме он получил прибыль в размере более 20 млн иен (около 11 100 887 рублей).

Соавтор синего "Ежа Соника" признал себя виновным в мошенничестве

Фото: Unsplash

Соавтор ежа Соника признался в нарушении японского финансового законодательства. Он купил акции игровой студии Aiming до того, как стало известно о ее совместной работе со Square Enix над игрой Dragon Quest Tact. Нака признался, что после продажи своих инвестиций он получил прибыль в размере более 20 миллионов иен (около 11 100 887 рублей).

Два других бывших сотрудника Square Enix также были арестованы за покупку акций Aiming с использованием инсайдерской информации. Square Enix заявила, что сотрудничает со следователями и уже создала систему, предотвращающую инсайдерскую торговлю

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