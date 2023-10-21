Собака попытается побить рекорд скоростного прохождения компьютерной игры

Собака попытается побить рекорд скоростного прохождения компьютерной игрыОчень хороший мальчик!
На конкурсе Awesome Games Done Quick (AGDQ) 2024 в мире спидраннинга появится необычный участник, и это не совсем обычный геймер. Знакомьтесь, это сиба-ину по кличке «Арахисовая паста», который выйдет на сцену в январе, чтобы сыграть в игру Gyromite, вышедшую в 1985 году на Nintendo NES. Задача «хорошего мальчика» - выполнять команды своего хозяина, спидраннера JSR, и манипулировать цветными платформами на специально изготовленном контроллере, чтобы открывать и закрывать ворота и перемещать платформы в игре.
Это забавный и нетрадиционный способ заменить R.O.B., легендарного Robotic Operating Buddy, который сопровождал некоторые версии NES в 80-х годах. В июле этого года собака-геймер уже пыталась пройти Gyromite на скорость, потратив на это чуть более 25 минут. Владелец пса, JSR, отметил, что на подготовку сиба-ину к этому подвигу ушли годы, и появление на AGDQ станет кульминацией их усилий по демонстрации исключительных навыков «Peanut Butter».
Приготовьтесь болеть за нового чемпиона мира!