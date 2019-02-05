Собирай мёд и борись с людьми: новая игра-симулятор пчелы

Студия Varsav Game Studios объявила о партнёрстве с компанией Bigben Interactive. Но главное, назвала срок выпуска забавной игры Bee Simulator — симуляторы пчелы.

Компании выпустят Bee Simulator в конце 2019 года. Это несколько позднее, чем ожидалось. Во время изначального анонса игры было объявлено, что версия для ПК выйдет осенью 2018 года, но этого так и не произошло. Но есть и ложка мёда — в конце 2019 года игра появится сразу и на ПК и на игровых консолях PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Игра станет доступна в магазинах в мировом масштабе.

Разработчики обещают игрокам «уникальный» шанс увидеть мир в «макромасштабе» с «микроперспективы» пчелы. Место действия создавалось под впечатлением Центрального Парка в Нью Йорке. Для игры доступно три различных режима с элементами обучения. В сюжетной однопользовательской компании игроку предстоит защищать семью пчёл от угрозы, которые несут люди. Второй режим предлагает возможность свободного исследования мира, а третий — многопользовательский с разделённым экраном.