Игры
Вчера 18:59
Собрана коллекция игр с возможностью погладить собаку
Таких игр немало
Сегодня мы уже писали, что одна журналистка обнаружила в ещё не доступной широкой публике Cyberpunk 2077 кошек и даже смогла погладить их. Теперь же в сети собрали коллекцию игр с возможностью погладить собаку.
В Twitter существует аккаунт CanYouPetTheDog: в нём публикуются фрагменты из игр, в которых можно (или нельзя) погладить собаку. Портал DTF опубликовал некоторые такие отрывки.
В список вошёл шутер Far Cry: New Dawn, в котором можно погладить милого пёсика по имени Timber. Его нужно искать в Свалке Додда.
В другой игре Red Dead Redemption 2 можно чесать не только собак, но и лошадей.
Также в список вошли:
- The Last of Us,
- Assassin's Creed III,
- Metal Gear Solid V: The Phantom Pain,
- Undertale,
- мод на Wolfenstein 3D,
- Darkest Dungeon,
- Watch Dogs 2,
- Assassin's Creed Odyssey,
- мод на Fallout 4,
- Detroit: Become Human,
- Life is Strange: Before the Storm,
- Valiant Hearts: The Great War,
- Uncharted 4,
- Deadpool,
- Assassin's Creed: Black Flag,
- Far Cry: Primal,
- A Plague Tale: Innocence,
- The Walking Dead: The Final Season,
- Blair Witch,
- The Division 2,
- Far Cry 5,
- The Sims 4,
- Don't Starve,
- The Last of Us Part II.