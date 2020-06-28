ferra.ru
Игры
Вчера 18:59

Собрана коллекция игр с возможностью погладить собаку

Таких игр немало
Сегодня мы уже писали, что одна журналистка обнаружила в ещё не доступной широкой публике Cyberpunk 2077 кошек и даже смогла погладить их. Теперь же в сети собрали коллекцию игр с возможностью погладить собаку.

В Twitter существует аккаунт CanYouPetTheDog: в нём публикуются фрагменты из игр, в которых можно (или нельзя) погладить собаку. Портал DTF опубликовал некоторые такие отрывки.

В список вошёл шутер Far Cry: New Dawn, в котором можно погладить милого пёсика по имени Timber. Его нужно искать в Свалке Додда.

В другой игре Red Dead Redemption 2 можно чесать не только собак, но и лошадей.

Также в список вошли:

  • The Last of Us,
  • Assassin's Creed III,
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain,
  • Undertale,
  • мод на Wolfenstein 3D,
  • Darkest Dungeon,
  • Watch Dogs 2,
  • Assassin's Creed Odyssey,
  • мод на Fallout 4,
  • Detroit: Become Human,
  • Life is Strange: Before the Storm,
  • Valiant Hearts: The Great War,
  • Uncharted 4,
  • Deadpool,
  • Assassin's Creed: Black Flag,
  • Far Cry: Primal,
  • A Plague Tale: Innocence,
  • The Walking Dead: The Final Season,
  • Blair Witch,
  • The Division 2,
  • Far Cry 5,
  • The Sims 4,
  • Don't Starve,
  • The Last of Us Part II.
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