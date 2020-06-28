Собрана коллекция игр с возможностью погладить собаку

В Twitter существует аккаунт CanYouPetTheDog: в нём публикуются фрагменты из игр, в которых можно (или нельзя) погладить собаку. Портал DTF опубликовал некоторые такие отрывки.

В список вошёл шутер Far Cry: New Dawn, в котором можно погладить милого пёсика по имени Timber. Его нужно искать в Свалке Додда.