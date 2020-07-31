Sony и Microsoft приберегли на будущее анонсы самых впечатляющих игр для новых консолей

По словам автора подкаста Kinda Funny Games и бывшего старшего редактора издания Game Informer Имрана Хана (Imran Khan), ведущие игры для PlayStation 5 и Xbox Series X ещё не показали публике. От них аудитория должна остаться в восторге.

Также Хан рассказал, что в ближайшее время Sony и Microsoft будут рассказывать о консолях, их цене, опциях.

Что касается игр, то Хан уточнил: для PlayStation 5 представят проекты от сторонних разработчиков. При этом речь не идёт о Resident Evil Village и Project Athia.

Сегодня также появилась информация о том, что трансляция State of Play, посвящённая играм для PlayStation 5, состоится в ближайшие две недели.