Sony изобрела специальный геймпад для удалённой игры по интернету

Заявку на патент американское отделение Sony подало ещё 18 мая. Однако СМИ не обращали на неё внимания до сегодняшнего дня.

Патент называется Network Connected Controller for Direct to Cloud Gaming. В нём описано устройство, которое способно отправлять сигнал напрямую на сервер. Благодаря этому задержка при облачном гейминге станет меньше. В том числе и в мультиплеерных играх.

Стоит отметить, что это лишь патент, и далеко не факт, что технологию реализуют в конечном продукте, то есть в сервисе PlayStation Now.