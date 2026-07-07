Sony когда-то создала геймпад со встроенной PlayStation внутри, но проект закрыли

Проект создавался специально для бразильского рынка, где из-за импортных ограничений продавать обычные консоли было сложно. Новинка задумывалась как решение «дешево и сердито». Она подключалась к телевизору через RCA и могла работать от четырёх пальчиковых батареек типа АА, заряда хватало до 20 часов.

Внутри стоял не оригинальный чип PS1, а процессор TI OMAP 3530. На встроенную карту памяти объёмом 4 ГБ помещалось около десяти игр. Прототип работал, но серийный выпуск отменили из-за проблем с лицензированием. Сторонние издатели запросили слишком высокие отчисления за свои игры.