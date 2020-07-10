Sony купила долю компании-разработчика игры Fortnite

Sony инвестировала $250 млн, чтобы стать миноритарным акционером Epic Games, то есть таким акционером, который не может напрямую участвовать в управлении компанией (1,4% акций). Это не делает Epic Games официальным сторонним разработчиком для Sony, но даёт компаниям возможность расширить партнёрство.

Помимо Fortnite Epic Games известна созданием игрового движка Unreal Engine. Стоит отметить, что недавно компания показывала демо Unreal Engine 5 на консоли PlayStation 5. Вероятно, это было предвестником будущего укрепления сотрудничества компаний.

Пока неясно, приведёт ли это к тому, что больше игр для PS5 будут использовать Unreal Engine 5.