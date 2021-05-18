Sony может начать принимать ставки на киберспорт

Из патентной документации следует, что пользователи смогут делать ставки в виде цифровых предметов или даже криптовалюты. Судя по всему, можно будет ставить на исход матча в видеоигре и просто ради интереса, без денег.

Система сможет делать предсказания. Она будет анализировать данные, полученные в ходе аналогичных предыдущих матчей. Например, система будет способна определить, когда брошенная граната поразит сразу нескольких игроков.

Ещё в системе будет предусмотрена возможность делать совместные ставки. Выигрыш в таком случае будет разделён в зависимости от размера долей в ставке.

Пока неясно, внедрит ли Sony эту технология в реальности.