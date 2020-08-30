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Sony может начать выпускать больше эксклюзивных игр PlayStation для компьютеров
Надеется так заработать больше денег
Из корпоративного отчёта Sony стало ясно, что компания может начать выпускать больше эксклюзивных игр PlayStation для компьютеров. Так Sony хочет стимулировать рост прибыли.
В отчёте компания пишет, что рассматривает возможность выпуска собственных игр для ПК. И, похоже, Sony начала делать шаги в этом направлении. Напомним, недавно на ПК вышла игра Horizon Zero Dawn, которая долгое время была эксклюзивом для PlayStation 4.
В компании также считают, что выпуск эксклюзивных игр на ПК привлечёт больше внимания к консоли, для которой будут в первую очередь выходить продолжения игр. Пользователи могут решить приобрести приставку, чтобы скорее начать играть в полюбившиеся проекты.
Напомним, в ноябре должны начаться продажи PlayStation 5.