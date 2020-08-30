Sony может начать выпускать больше эксклюзивных игр PlayStation для компьютеров

В отчёте компания пишет, что рассматривает возможность выпуска собственных игр для ПК. И, похоже, Sony начала делать шаги в этом направлении. Напомним, недавно на ПК вышла игра Horizon Zero Dawn, которая долгое время была эксклюзивом для PlayStation 4.

В компании также считают, что выпуск эксклюзивных игр на ПК привлечёт больше внимания к консоли, для которой будут в первую очередь выходить продолжения игр. Пользователи могут решить приобрести приставку, чтобы скорее начать играть в полюбившиеся проекты.

Напомним, в ноябре должны начаться продажи PlayStation 5.