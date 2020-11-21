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Sony может возродить линейку компактных флагманских смартфонов выпуском 5,5-дюймовой модели
В первой половине 2021
В сети появились новые слухи о намерениях Sony возродить линейку компактных флагманских смартфонов Xperia Compact. Это может случиться в первой половине 2021 года.
Как пишет GSMArena, многие фанаты скучают по линейке компактных смартфонов Sony, которую любили за возможность упаковывать флагманские компоненты в небольшой корпус. Последняя модель серии — XZ2 Compact — вышла в 2018 году.
Журналисты отмечают, что Sony всё-таки отменила Xperia 10 II Plus с процессором Snapdragon 720. Предполагаемый Xperia 1 III Compact мог бы отлично вписаться в новую стратегию компании.
Если верить утечкам в сети, новый смартфон получит экран диагональю всего 5,5 дюйма. Также ему пророчат чипсет Snapdragon 775 — преемник Snapdragon 765/765G.