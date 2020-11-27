Sony начала блокировать некоторых пользователей PlayStation 5 за перепродажу доступа к играм

Благодаря лайфхаку можно было получить доступ к набору из 20 игр, доступных всем подписчикам PS Plus на PlayStation 5. Среди них есть и God of War, и Mortal Kombat X, и Resident Evil 7.

Сообщается, что в интернете появилось много объявлений о продаже доступа к PS5, чтобы владельцы PS4 могли добавить эти игры в свою библиотеку. Однако теперь Sony начала навсегда блокировать продавцов-владельцев PlayStation 5 и временно покупателей — пользователей PS4. Отмечается, что баны выдавали за массовое злоупотребление функцией. Система может заметить, если с одной консоли осуществляется вход в десятки других аккаунтов.