Sony начала намекать владельцам PlayStation 4 перейти на консоль поновее

Опубликовано 30 января 2026, 10:481 мин.
Sony начала намекать владельцам PlayStation 4 перейти на консоль поновееНенавязчиво
Sony начала намекать владельцам PlayStation 4, что пришло время задуматься об обновлении консоли. В сети появились изображения системного сообщения, которое якобы получили пользователи PS4. Sony там, мол, предлагает ознакомиться с актуальными предложениями на PlayStation 5, чтобы «не пропустить самые ожидаемые игры 2026 года».
© Ferra.ru
Несмотря на то что PlayStation 5 вышла более пяти лет назад, даже в середине 2024 года количество игроков на PS4 и PS5 было примерно одинаковым.
Sony на скриншоте сообщения отмечает, что сейчас подходящее время для обновления консоли. Компания говорит о популярных играх 2025 года и будущих крупных релизах 2026 года, которые будут лучше работать или вовсе доступны только на PS5. Пользователям предлагают перейти по QR-коду, чтобы посмотреть скидки и специальные предложения.