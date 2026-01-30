Sony начала намекать владельцам PlayStation 4 перейти на консоль поновее

Sony на скриншоте сообщения отмечает, что сейчас подходящее время для обновления консоли. Компания говорит о популярных играх 2025 года и будущих крупных релизах 2026 года, которые будут лучше работать или вовсе доступны только на PS5. Пользователям предлагают перейти по QR-коду, чтобы посмотреть скидки и специальные предложения.