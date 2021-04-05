Sony начала отменять предзаказы на PlayStation 5 в России

Сообщается, что японская компания решила отменить предварительные заказы на PlayStation 5 Digital Edition, сделанные в официальном магазине Sony, но не получившие предварительную оплату. Клиенты, которые успели внести деньги, могут спокойно дожидаться своего заказа.

Sony объяснила своё решение отменить предварительные заказы «невозможностью исполнения заявки в ранее предполагаемые сроки».

Важно то, что многие россияне оформили предзаказы ещё осенью 2020 года. Тогда рекомендуемая цена консолей был ниже. Недавно Sony повысила стоимость PS5 в России на несколько тысяч. Теперь геймерам придётся оформлять заказы по новой цене.