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Sony начала снимать с продажи физические карты продления PS Plus

По всему миру
СМИ сообщили, что Sony прекращает выпуск физических карт продления PlayStation Plus. Похоже, что теперь услуга будет только виртуальной в PS Store.
Sony начала снимать с продажи физические карты продления PS Plus

Раньше магазины продавали карты PlayStation Plus, предлагающие подписку на один, три и 12 месяцев. Карточки уже пропали из продажи в Amazon, Game, Smyths or Argos и других сетях.

Журналисты предположили, что Sony решила отказаться от розничных карт на фоне запуска расширенной версии PS Plus с разными уровнями. Не исключено, что в будущем в магазинах останутся только карты пополнения кошелька.

Напомним, обновлённый PS Plus запустится в Европе 23 июня. Предполагается три тарифа. Самый дорогой будет включать большую библиотеку игр разных поколений PlayStation.

Источник:VGC
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