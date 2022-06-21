Sony начала снимать с продажи физические карты продления PS Plus

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Sony начала снимать с продажи физические карты продления PS PlusПо всему миру
СМИ сообщили, что Sony прекращает выпуск физических карт продления PlayStation Plus. Похоже, что теперь услуга будет только виртуальной в PS Store.
Раньше магазины продавали карты PlayStation Plus, предлагающие подписку на один, три и 12 месяцев. Карточки уже пропали из продажи в Amazon, Game, Smyths or Argos и других сетях.
Журналисты предположили, что Sony решила отказаться от розничных карт на фоне запуска расширенной версии PS Plus с разными уровнями. Не исключено, что в будущем в магазинах останутся только карты пополнения кошелька.
Напомним, обновлённый PS Plus запустится в Европе 23 июня. Предполагается три тарифа. Самый дорогой будет включать большую библиотеку игр разных поколений PlayStation.