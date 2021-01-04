Sony начала снимать с производства старые консоли PlayStation 4

Японские ритейлеры рассказали, что они начали уведомлять клиентов о невозможности пополнить запасы консолей PS4 500 ГБ Glacier White, PS4 1 ТБ Jet Black, PS4 1 ТБ Glacier White, PS4 2 ТБ Jet Black и PS4 Pro 1 ТБ Glacier White. Причина тому — прекращение производства устройств.

Ранее сама Sony сообщала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем. Это логичный шаг для Sony. В условиях, когда сложно купить новую PlayStation 5, есть смысл переориентировать производство на свежие модели.