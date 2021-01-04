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Sony начала снимать с производства старые консоли PlayStation 4
Всё направлено на производство PS5
В ноябре 2020 в продажу поступили новые консоли Sony PlayStation 5. Как пишут источники, компания уже начала снимать с производства старые модели PlayStation 4.
Японские ритейлеры рассказали, что они начали уведомлять клиентов о невозможности пополнить запасы консолей PS4 500 ГБ Glacier White, PS4 1 ТБ Jet Black, PS4 1 ТБ Glacier White, PS4 2 ТБ Jet Black и PS4 Pro 1 ТБ Glacier White. Причина тому — прекращение производства устройств.
Ранее сама Sony сообщала, что у компании нет планов по пополнению запасов PlayStation 4 в будущем. Это логичный шаг для Sony. В условиях, когда сложно купить новую PlayStation 5, есть смысл переориентировать производство на свежие модели.