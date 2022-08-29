Sony начнёт массово переносить игры для PlayStation на смартфоны

Sony уже давно объявила о своих намерениях перейти на рынок игр для ПК и смартфонов. Компания говорила, что хочет, чтобы половина её игр была доступна на других платформах к 2025 году.

Чтобы сформировать новое мобильное подразделение, Sony также приобрела Savage Game Studios, соучредители которой ранее работали в Zynga, Insomniac и Wargaming. Компания недвусмысленно пообещала, что даст геймерам без консоли PlayStation шанс поиграть в такие игры, как Uncharted: Legacy of Thieves Collection и Marvel’s Spider-Man.