Sony наконец научилась транслировать игры на смартфон без закачки их на консоль

Функция потокового облачного вещания в настоящее время находится на стадии тестирования для поддерживаемых игр PS5. Хотя конкретные игры еще не объявлены, Sony планирует со временем расширить их выбор.

Объявление последовало за недавним подтверждением выхода Project Q, который изначально требовал подключения к PS5, а также установки игры на консоль.

Несмотря на оптимизм Sony, генеральный директор Кеничиро Йошида признал технические проблемы этой системы.