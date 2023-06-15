Sony наконец научилась транслировать игры на смартфон без закачки их на консоль

Sony наконец научилась транслировать игры на смартфон без закачки их на консольСможет ли компания перегнать Microsoft?
Компания Sony усиливает конкуренцию с Microsoft, внедряя поддержку облачного гейминга для участников программы PlayStation Plus Premium. Это означает, что вскоре участникам не придется для этого загружать игры на свои консоли PS5, что сделает портативное устройство Sony, известное как Project Q, потенциально более полезным.
Функция потокового облачного вещания в настоящее время находится на стадии тестирования для поддерживаемых игр PS5. Хотя конкретные игры еще не объявлены, Sony планирует со временем расширить их выбор.
Объявление последовало за недавним подтверждением выхода Project Q, который изначально требовал подключения к PS5, а также установки игры на консоль.
Несмотря на оптимизм Sony, генеральный директор Кеничиро Йошида признал технические проблемы этой системы.