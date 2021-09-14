Sony наконец разрешит расширять хранилище на PlayStation 5

Хотя можно хранить игры на внешнем жёстком диске, их нельзя запускать на PS5 с USB-накопителя. Такие диски слишком медленные для игр. Однако теперь можно подключить совместимый твердотельный накопитель формата M.2. Его можно использовать точно так же, как встроенное хранилище консоли. Стоит понимать, что для PS5 подойдёт не любой SSD M.2. Нужно искать совместимый.

Обновление также включает в себя некоторые удобные функции, в том числе поддержку 3D-звука для встроенных динамиков телевизора и настройки эквалайзера для беспроводной гарнитуры Pulse 3D. Появятся изменения и в пользовательском интерфейсе.

Напомним, встроенного хранилища у PS5 825 ГБ.