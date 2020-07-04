Sony научилась создавать по одной консоли PlayStation 4 каждые 30 секунд

Сообщается, что автоматизированная производственная линия длиной 31,4 метра была запущена в 2018 году. Каждые полминуты она выдаёт готовый экземпляр PlayStation 4.

На предприятии даже есть роботы, способные скручивать и крепить гибкие шлейфы и провода. Под эту задачу выделили сразу 26 манипуляторов из 32.

Людей на заводе работает всего четверо. Они укладывают пустые материнские платы в паллеты на конвейере, а ещё занимаются упаковкой готовых консолей в коробки.

Такая высокая степень автоматизации позволила снизить себестоимость консоли. В будущем это поможет сохранить рентабельность устройства даже при пониженном спросе.