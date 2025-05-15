Sony не исключила поднятие цен на PS5 из-за тарифов Трампа

Финансовый директор Sony Лин Тао заявил, что компания может «переложить часть затрат на потребителей». Хотя PS5 напрямую не упоминалась, именно её производство CEO Sony Хироки Тотоки отметил как возможное для переноса в США, назвав это «эффективной стратегией».

Сейчас большинство PS5 производится в Китае, что делает консоль уязвимой перед американскими тарифами. Ранее Sony уже повышала цену на PS5 в Европе, Австралии и Новой Зеландии. Microsoft также подняла цену на Xbox до 100 долларов, тогда как Nintendo пока сохраняет прежнюю цену на новую Switch 2.