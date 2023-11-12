Sony не открывает свой магазин в Казахстане из-за россиян

Они обратили внимание на то, что казахстанские участники творческой индустрии, включая дизайнеров и пользователей игр, не могут приобретать продукцию Sony в стране. В ответ Оразбек передал информацию Sony Group о том, что, поскольку граждане России могут открывать счета в местных банках, компания в настоящее время не планирует предоставлять доступ к счетам Sony PlayStation в центрально-азиатском регионе.

Это ограничение связано с недоступностью официального магазина PS Store в России из-за санкций, введенных против страны.