Sony не страшит уход игроков с PS5 на ПК

Компания заявила, что, хотя цены на PS5 выросли, она не заметила значительной тенденции перехода игроков с PS5 на ПК. Sony отметила, что переход с PS4 на PS5 был для компании «положительным»: пользователи покупали больше игр и совершали больше цифровых транзакций после перехода на новую консоль. Несмотря на высокую цену PS5 Pro, Sony не рассматривает уход фанатов на ПК как серьезный риск, утверждая, что такая тенденция «не была подтверждена» внутри компании.

Sony также отметила, что даже несмотря на ограниченную доступность PS5 Pro и высокие цены у перекупщиков, преданные игроки по-прежнему готовы платить за консоль.