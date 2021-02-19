Sony обвинили в изготовлении недолговечных геймпадов к PS5

Специалисты выяснили, что срок эксплуатации для потенциометров RKJXV в DualSense определяется в 2 млн циклов. Один из инженеров iFixit проверил контроллер в Call of Duty: Modern Warfare (2019). Он подсчитал, что даже при менее интенсивной для стиков игре, чем шутер от первого лица, 2 млн циклов хватит на 25 тысяч минут или на 417 часов. А это 209 дней, если играть по два часа в день. В целом, ресурса должно хватить на 4-7 месяцев игры. И это с учётом очень «непандемического» показателя в два игровых часа в день.

Это, конечно, не значит, что контроллер DualSense выйдет из строя в указанные сроки — это может случиться как раньше, так и позже. Тем не менее, проблемой остаётся то, что Sony по какой-то причине выбирает недолговечные компоненты. Это может быть банально выгоднее для компании.