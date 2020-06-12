Sony объяснила выпуск сразу двух версий PlayStation 5

Комментарии журналистам дал вице-президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан (Jim Ryan). Он заявил, что сегодня большинство людей покупают игры в цифровом формате, а не идут в магазин за дисками. Однако компания решила дать пользователям самим выбирать способ приобретения игр. Поэтому и выпустила Digital Edition вместе с обычной версией.

Известно также, что «цифровая» PS5 будет стоить меньше обычной. Однако о разнице в цене Райан не рассказал.

Он также объяснил необычный дизайн консоли. По его словам, Sony, расценивая PS5 как домашнее устройство, решила предложить пользователям дизайн, который украсит комнату.