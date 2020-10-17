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Sony объяснила, зачем нужна запись голосового чата на консолях
Во имя борьбы с агрессорами
Недавно благодаря обновлению прошивки консоли PlayStation 4 пользователи узнали, что голосовые чаты теперь можно будет записывать. Многие подумали, что это нарушение приватности. Теперь Sony объяснила, зачем добавила такую функцию.
На PlayStation 4 запись чата появилась по той причине, что владельцы консоли смогут напрямую общаться с владельцами новой PlayStation 5. Благодаря опции можно будет отправлять с PS5 жалобы на кого-либо. Пользователю нужно будет выбрать 40-секундный фрагмент, в который должны войти 20 секунд самого оскорбления. Модераторы смогут принять меры в отношении агрессивного пользователя.
Sony уверяет, что функция «никогда не будет активно мониторить голосовые чаты». Кроме того, консоль сохраняет только последние пять минут.