Sony объяснила, зачем нужна запись голосового чата на консолях

На PlayStation 4 запись чата появилась по той причине, что владельцы консоли смогут напрямую общаться с владельцами новой PlayStation 5. Благодаря опции можно будет отправлять с PS5 жалобы на кого-либо. Пользователю нужно будет выбрать 40-секундный фрагмент, в который должны войти 20 секунд самого оскорбления. Модераторы смогут принять меры в отношении агрессивного пользователя.

Sony уверяет, что функция «никогда не будет активно мониторить голосовые чаты». Кроме того, консоль сохраняет только последние пять минут.