Sony официально объявила дату презентации игр для PlayStation 5

Sony объявила, что мероприятие пройдёт 4 июня. Оно начнётся в 13:00 по тихоокеанскому времени (23:00 по московскому). Презентация продлится чуть более часа. За это время Sony планирует показать первые игры, которые будут доступны на PlayStation 5 сразу после её выхода в конце года.

«Игры, которые “придут” на PS5, — это лучшее, что есть в индустрии, от инновационных студий по всему миру», — говорят в Sony.

Ожидается, что после этого мероприятия компания проведёт ещё несколько, посвящённых новой консоли.