Sony окончательно откажется от дисков с играми для PlayStation к 2028 году

Компания объясняет это новыми привычками игроков. По данным самой Sony, в 2024 году на диски пришлось лишь 3% всех продаж игр для PlayStation.

Отказ от дисков, как пишут СМИ, в том числе объясняется ростом цен на сами консоли. У современных Xbox и Playstation есть две версии: без дисковода и с ним. Первая, очевидно, дешевле.

Sony также сообщила, что скоро завершит поддержку магазина PlayStation Store на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita.