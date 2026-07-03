Sony окончательно откажется от дисков с играми для PlayStation к 2028 году

Опубликовано 03 июля 2026, 04:521 мин.
Sony окончательно откажется от дисков с играми для PlayStation к 2028 годуУходит эпоха
Sony официально объявила, что с января 2028 года прекратит выпуск физических дисков с играми для PlayStation. Все новые игры после этой даты будут выходить только в цифровом виде.
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Компания объясняет это новыми привычками игроков. По данным самой Sony, в 2024 году на диски пришлось лишь 3% всех продаж игр для PlayStation.
Отказ от дисков, как пишут СМИ, в том числе объясняется ростом цен на сами консоли. У современных Xbox и Playstation есть две версии: без дисковода и с ним. Первая, очевидно, дешевле.
Sony также сообщила, что скоро завершит поддержку магазина PlayStation Store на консолях PlayStation 3 и PlayStation Vita.