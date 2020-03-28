Sony опровергла перенос выхода PlayStation 5 из-за коронавируса

Различные аналитики, в том числе и диванные, в последнее время говорят о том, что выход консолей следующего поколения может сдвинуться из-за проблем, вызванных пандемией коронавирусной инфекции нового типа.

Тем не менее, представитель Sony заявил журналистам, что причин для беспокойства нет. Пандемия не повлияет на запланированные сроки выхода PlayStation 5.

Точной даты старта продаж консоли ещё нет, но все ожидают, что купить её можно будет уже в конце 2020 года в праздничный сезон.

Напомним, Sony официально анонсировала PlayStation 5 совсем недавно, в этом месяце. Из презентации мы узнали о быстром SSD и графической мощности консоли — 10,28 терафлопса.