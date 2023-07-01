Sony отказалась от детской игры Roblox на PlayStation из-за... безопасности детей

Sony отказалась от детской игры Roblox на PlayStation из-за... безопасности детейВсе таки не весь контент в игре подходит детям
Sony заблокировала популярную игровую платформу Roblox на своих консолях PlayStation из-за опасений, что неприемлемый контент попадет к детям, согласно документу, обнаруженному в ходе судебного разбирательства FTC с Microsoft.
Платформа, известная своим контентом, созданным самими игроками, в настоящее время доступна на Xbox, iOS, Android, Windows и macOS. И Sony, и Nintendo тщательно следят за безопасностью детей и предотвращают появление неприемлемого контента на своих игровых платформах, передает Engadget.
Райан признал, что в прошлом компания придерживалась осторожного подхода, учитывая большое количество детей, играющих на PlayStation. Однако он выразил оптимизм по поводу изменения ситуации и сообщил, что Sony сотрудничает с Roblox. Несмотря на эти заявления, сделанные более года назад, Roblox по-прежнему недоступен на консолях PlayStation.