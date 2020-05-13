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Sony отреагировала на претензии по поводу дефицита информации о PlayStation 5
Всё сводится к тому, что «поживём — увидим»
Уже в конце этого года должны выйти новые консоли Sony и Microsoft. Многие считают, что первая компания отстаёт от второй по части продвижения новинки. Теперь Sony всё-таки отреагировала на претензии по поводу дефицита информации о PlayStation 5.
О недостаточной рекламной кампании представителя Sony спросил аналитик компании Merrill Lynch. Он отметил, что маркетинг PS5 некоторые люди даже называют отстающим.
На это представитель Sony ответил, что судить об успешности продвижения консоли можно будет после того, как она поступит в продажу.
Напомним, в последнее время маркетинговая компания PS5 стала предметом насмешек. На днях, например, Sony показала лишь новый логотип для своих студий вместо ожидаемой информации о PlayStation 5.