Sony перестанет портировать на ПК эксклюзивы PlayStation

Опубликовано 19 мая 2026, 16:211 мин.
Sony перестанет портировать на ПК эксклюзивы PlayStationНо что-то просочиться
Sony, как пишут СМИ, приняла решение больше не выпускать на ПК свои главные одиночные игры. Такие проекты как Marvel’s Spider-Man, God of War, Horizon или The Last of Us останутся эксклюзивами PlayStation.
© Sony
Причина проста. Рынок становится сложнее. У Nintendo есть Switch 2, Microsoft вновь начинает раскрутку Xbox, а Valve готовит мини-ПК Steam Machine. Sony на этом фоне хочет сохранить главные «жемчужины». Чтобы консоли покупали в будущем.
Но есть нюанс. Игры-сервисы вроде Helldivers 2 по-прежнему будут выходить на ПК.
Новые части God of War, Horizon, Uncharted, Death Stranding, The Last of Us и грядущий блокбастер Intergalactic: The Heretic Prophet придётся проходить PlayStation.