Sony PlayStation 5 оказалась удивительно непопулярной в Японии

Об этом сообщил аналитик из Института экономических исследований ACE Хидеки Ясуда (Hideki Yasuda). Он рассказал, что за первые шесть недель после релиза продажи PS5 в Японии составили 240 000 единиц. Это меньше, чем было у любой другой предыдущей консоли PlayStation (кроме PSP).

Аналитик говорит, что если тенденция продолжится, то общие продажи PS5 могут составить менее половины от продаж PS4. К сегодняшнему дню в Японии было продано около 10 млн консолей предыдущего поколения.

Ещё один повод для беспокойства — Sony просто не смогла поставить в Японию нужно количество PS5 на сезон повышенных продаж в конце года. Кроме того, японцы недовольны тем, что компания теперь больше старается соответствовать западным стандартам.

Аналитик пришёл к выводу, что японский рынок не так уж важен для Sony.