Игры
Сегодня в 18:55
1 мин.

Sony подняла цены на PlayStation в турецком магазине

Это была лазейка для россиян
Благодаря сайту PSPrices стало известно, что Sony подняла цены на игры в турецком PlayStation Store. Многие россияне регистрировали турецкий аккаунт, чтобы покупать игры, ведь после того, как России объявили бойкот в связи с конфликтом на Украине, это стало проблематично.
Sony подняла цены на PlayStation в турецком магазине

Сообщается, что в среднем цена на топовые игры поднялась на 100-110 лир. Это около 300 рублей по текущему курсу. Вот несколько примеров:

  • The Last of Us Part I — подорожала до 799 лир (было 699)
  • God of War Ragnarök PS4 — 699 лир (было 599)
  • Horizon Forbidden West — 699 лир (было 599)
  • Cult of the Lamb — 249 лир (было 219)
Источник:DTF
Теги:
#PLAYSTATION
,
#цены
,
#SONY
Новости партнеров
Новости партнеров