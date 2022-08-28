Sony подняла цены на PlayStation в турецком магазине

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Sony подняла цены на PlayStation в турецком магазинеЭто была лазейка для россиян
Благодаря сайту PSPrices стало известно, что Sony подняла цены на игры в турецком PlayStation Store. Многие россияне регистрировали турецкий аккаунт, чтобы покупать игры, ведь после того, как России объявили бойкот в связи с конфликтом на Украине, это стало проблематично.
Сообщается, что в среднем цена на топовые игры поднялась на 100-110 лир. Это около 300 рублей по текущему курсу. Вот несколько примеров:
- The Last of Us Part I — подорожала до 799 лир (было 699)
- God of War Ragnarök PS4 — 699 лир (было 599)
- Horizon Forbidden West — 699 лир (было 599)
- Cult of the Lamb — 249 лир (было 219)