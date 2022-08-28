Sony подняла цены на PlayStation в турецком магазине

Это была лазейка для россиян

Благодаря сайту PSPrices стало известно, что Sony подняла цены на игры в турецком PlayStation Store. Многие россияне регистрировали турецкий аккаунт, чтобы покупать игры, ведь после того, как России объявили бойкот в связи с конфликтом на Украине, это стало проблематично.