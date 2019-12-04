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Sony показала историю всех консолей PlayStation на одном сайте
Вчера был юбилей PS one
Вчера Sony отпраздновала 25-летний юбилей консоли PlayStation. В честь этого японская компания запустила специальный сайт, посвящённый истории устройств бренда.
На сайте отражены основные этапы развития PlayStation. Причём рассказывается не только о создании новых консолей, но и о появлении знаковых игр. Например, первой игрой, покорившей геймеров, стала гонка Ridge Racer.
Помимо текстового материала и изображений, на сайте можно найти рекламные ролики Sony, посвящённые консолям.
Напомним, PS one вышла 3 декабря 1994 года. Вчера в честь её дня рождения специалисты iFixit разобрали модель 25-летней давности и проверили на ремонтопригодность, а сама Sony объявила победителей премии PlayStation Awards 2019. Кроме того, бренд PlayStation попал в «Книгу рекордов Гиннесса» из-за рекордных продаж.