Sony показала историю всех консолей PlayStation на одном сайте

На сайте отражены основные этапы развития PlayStation. Причём рассказывается не только о создании новых консолей, но и о появлении знаковых игр. Например, первой игрой, покорившей геймеров, стала гонка Ridge Racer.

Помимо текстового материала и изображений, на сайте можно найти рекламные ролики Sony, посвящённые консолям.

Напомним, PS one вышла 3 декабря 1994 года. Вчера в честь её дня рождения специалисты iFixit разобрали модель 25-летней давности и проверили на ремонтопригодность, а сама Sony объявила победителей премии PlayStation Awards 2019. Кроме того, бренд PlayStation попал в «Книгу рекордов Гиннесса» из-за рекордных продаж.