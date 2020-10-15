Sony показала оформление системы новой PlayStation 5

Под роликом Sony предупредила, что видео было записано на предварительном этапе создания пользовательского интерфейса. Поэтому после выхода PS5 в ноябре можно будет заметить небольшие изменения.

В ролике показаны все этапы работы с пользовательским интерфейсом, начиная с запуска. Он был создан, чтобы выглядеть эффектно на 4K-телевизорах.

В интерфейсе PS5 появился «Центр управления», которым заменили «Быстрое меню» PS4. Этот центр вызывается нажатием кнопки PS. Посетить его можно, не выходя из игры. «Центр управления» позволяет посмотреть, кто находится онлайн, проверить загрузки и настроить контроллер.

В играх подписчики PS Plus получат доступ к специальным подсказкам, которые помогут при выполнении определённых испытаний. Также уведомления станут интерактивными. При получении приглашения в голосовой чат можно будет присоединиться к нему, нажав кнопку PS и получив доступ к быстрому меню уведомления. Также консоль позволяет смотреть расшаренный другим пользователем экран. Его можно включить в режиме «картинка в картинке».