Sony показала разборку PlayStation 5

Ведущий ролика рассказал, что в ширину PS5 составляет 104 мм, в высоту 390 мм, а в глубину — 260 мм. Он показал разъёмы консоли и систему охлаждения. Сначала ведущий снял подставку, которая позволяет PS5 стоять вертикально. Эту подставку нужно прикрепить к боковой части, чтобы поставить консоль горизонтально. Боковые белые панели снимаются довольно легко без помощи инструментов.

Ведущий продемонстрировал главный вентилятор PS5. В консоли также есть отверстия для сбора пыли и место для установки дополнительного NVMe-накопителя.

Разбирая PS5, ведущий достал дисковод и, в конце концов, извлёк материнскую плату. В её центре установлен восьмиядерный процессор AMD.