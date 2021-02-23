Sony пообещала выпустить больше эксклюзивов PlayStation для ПК

Информацию подтвердил президент Sony Джим Райан (Jim Ryan). А разработчик Bend Studio призвал всех ждать новых подробностей.

В прошлом Sony не горела желанием выпускать консольные игры в версиях для ПК. Однако в прошлом году компания очевидно сменила настроение, анонсировав порт Horizon Zero Dawn. Райан объяснил, что тому есть несколько причин. У компании есть возможность познакомить больше людей с «замечательными» играми. По словам Райана, довольно просто сделать PS игры доступными для владельцев ПК. Поэтому почему бы этого не сделать.

Пока неясно, какие именно игры PlayStation будут портированы на ПК.