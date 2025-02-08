Sony пошла по пути Nintendo и стала чаще жаловаться на фанатские работы

Это уже не первый случай, когда Sony преследует фанатские проекты. Недавно компания также закрыла популярный мод, который открывал в игре 60 кадров в секунду (улучшал производительность игры). Хотя Sony, скорее всего, имела законное право удалить эти проекты, время для этого выбрано любопытное, тем более что ранее Вальтер согласилась изменить свою игру «Bloodborne Kart» после просьбы Sony. Но это было намного раньше

Тем не менее, это последнее нарушение заставляет фанатов задуматься, не является ли оно сигналом к скорому анонсу ремейка или ремастера игры уже от самой Sony.