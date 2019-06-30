Sony посвятит PlayStation 5 хардкорным геймерам

Sony решила делать ставку на крупнобюджетные игры с передовыми графическими решениями, так называемые AAA-тайтлы. К таким, например, относятся игры серий Battlefield и Call of Duty, Overwatch и League of Legends. Как говорит генеральный директор Sony, пятое поколение консоли значительно увеличит скорость отработки графики. Поэтому ценители AAA-игр будут от консоли в восторге.

В Sony уверены, что люди покупают приставки для качественных игр, доступных только на этой платформе. Казуальные или инди-тайтлы их не интересуют.

Напомним, PlayStation 5 должна выйти примерно в одно время с новой Xbox. Скорее всего, в конце 2020 года.