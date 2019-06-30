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Игры
Сегодня 15:01

Sony посвятит PlayStation 5 хардкорным геймерам

Будет делать ставку на AAA-тайтлы
The Wall Street Journal опубликовал материал про новую приставку от Sony PlayStation 5. Согласно информации журналистов, компания планирует удвоить долю хардкорных геймеров в аудитории с помощью новинки.

Sony решила делать ставку на крупнобюджетные игры с передовыми графическими решениями, так называемые AAA-тайтлы. К таким, например, относятся игры серий Battlefield и Call of Duty, Overwatch и League of Legends. Как говорит генеральный директор Sony, пятое поколение консоли значительно увеличит скорость отработки графики. Поэтому ценители AAA-игр будут от консоли в восторге.

В Sony уверены, что люди покупают приставки для качественных игр, доступных только на этой платформе. Казуальные или инди-тайтлы их не интересуют.

Напомним, PlayStation 5 должна выйти примерно в одно время с новой Xbox. Скорее всего, в конце 2020 года.

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