Sony потратила на рекламу новой PlayStation 5 втрое больше, чем Xbox

Обе консоли — PlayStation 5 и Xbox Series X — поступили в продажу в ноябре. Сообщается, что первое устройство показывает лучшие результаты продаж по всему миру. В одной только Японии в первые дни продаж соотношение купленных PS5 и Xbox Series X было равно 5,75 к 1.

Журналисты полагают, что это может быть связано с тем, что Sony больше вложилась в продвижение своей новой консоли. С 19 октября по 15 ноября компания потратила на маркетинг PlayStation 5 $15 млн. А вот Microsoft — $5 млн.