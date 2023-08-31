Sony повысит цену на годовую подписку Playstation Plus

Это изменение произошло одновременно с анонсом новых ежемесячных игр PlayStation Plus, включая такие, как Saints Row и Generation Zero.

Новая цена составит $80 в год за Essential (ранее $60), $135 за Extra (ранее $100) и $160 за Premium (ранее $120). Компания заявляет, что такое повышение позволит ей и дальше предлагать подписчикам Plus «высококачественные игры и дополнительные преимущества».

Для нынешних подписчиков новые цены вступят в силу только после следующей даты продления подписки после 6 ноября. Любые изменения, внесенные в план подписки после 6 сентября, повлекут за собой новые цены.