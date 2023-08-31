Sony повысит цену на годовую подписку Playstation Plus

Sony повысит цену на годовую подписку Playstation PlusНа 40 долларов за самый дорогой вариант
Sony объявила о повышении стоимости 12-месячной подписки PlayStation Plus с 6 сентября. Спустя всего два месяца после того, как компания Microsoft повысила цены на подписку Game Pass, Sony последовала ее примеру.
Это изменение произошло одновременно с анонсом новых ежемесячных игр PlayStation Plus, включая такие, как Saints Row и Generation Zero.
Новая цена составит $80 в год за Essential (ранее $60), $135 за Extra (ранее $100) и $160 за Premium (ранее $120). Компания заявляет, что такое повышение позволит ей и дальше предлагать подписчикам Plus «высококачественные игры и дополнительные преимущества».
Для нынешних подписчиков новые цены вступят в силу только после следующей даты продления подписки после 6 ноября. Любые изменения, внесенные в план подписки после 6 сентября, повлекут за собой новые цены.