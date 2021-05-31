DualSense более знаком пользователям по классической белой версии. Новые расцветки геймпада называются «Чёрная полночь» и «Космический красный». Чёрный контроллер стоит столько же, сколько и белый — 5990 рублей. Красный геймпад обойдётся чуть дороже - в 6390 рублей.

Предзаказы можно оформить во всех крупных магазинах электроники, в том числе в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS и «1С-Интерес». Свободные продажи новых контроллеров начнутся 18 июня.

Недавно в России подорожали игры в PlayStation Store. Выросла в цене. например, Yakuza Kiwami - с 1429 рублей до 3579.